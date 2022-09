Via libera alla direttiva sul Salario minimo europeo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il Parlamento europeo ha approvato oggi in via definitiva la nuova legislazione sul Salario minimo. La norma dovrebbe garantire condizioni di vita e di lavoro dignitose e i Paesi Ue dovrebbero promuovere la contrattazione collettiva delle retribuzioni. Il Parlamento europeo ha approvato oggi in via definitiva la nuova legislazione sul Salario minimo Sono questi i principali punti della nuova legislazione sul Salario minimo approva in via definitiva dal Parlamento europeo. La legge, concordata a giugno con il Consiglio, intende migliorare le condizioni di vita e di lavoro di tutti i lavoratori dell’Ue e promuovere progressi in ambito economico e sociale. A tal fine, vengono definiti i requisiti essenziali per l’adeguatezza dei salari ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il Parlamentoha approvato oggi in via definitiva la nuova legislazione sul. La norma dovrebbe garantire condizioni di vita e di lavoro dignitose e i Paesi Ue dovrebbero promuovere la contrattazione collettiva delle retribuzioni. Il Parlamentoha approvato oggi in via definitiva la nuova legislazione sulSono questi i principali punti della nuova legislazione sulapprova in via definitiva dal Parlamento. La legge, concordata a giugno con il Consiglio, intende migliorare le condizioni di vita e di lavoro di tutti i lavoratori dell’Ue e promuovere progressi in ambito economico e sociale. A tal fine, vengono definiti i requisiti essenziali per l’adeguatezza dei salari ...

