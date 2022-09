Via dei Mulini, pericoli in pista: l’opera pubblica che fa paura (FOTO) (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Oh ma sei impazzito?”. Un uomo in bici urla e alza il braccio mentre un automobilista gira il volante all’ultimo istante per evitare di investirlo. Siamo in via dei Mulini, sulla nuova pista ciclo-pedonale realizzata dal Comune di Benevento con i fondi del Ministero dell’Interno. Centosettantamila euro per i lavori di realizzazione e di raccordo con il tratto parallelo, quello di via Lungosabato Bacchelli. Un percorso tortuoso, che sfida le norme del buonsenso e della civiltà. Nei giorni scorsi abbiamo raccolto le segnalazioni dei lettori, le lamentele dei conoscenti e il disagio degli abitanti della zona. Il rumore si è fatto via via troppo assordante per non percorrerla in prima persona, quella strada. Per testarne rischi e pericoli. Il biglietto da visita, quell’auto che sfreccia invadendo il già sbiadito ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Oh ma sei impazzito?”. Un uomo in bici urla e alza il braccio mentre un automobilista gira il volante all’ultimo istante per evitare di investirlo. Siamo in via dei, sulla nuovaciclo-pedonale realizzata dal Comune di Benevento con i fondi del Ministero dell’Interno. Centosettantamila euro per i lavori di realizzazione e di raccordo con il tratto parallelo, quello di via Lungosabato Bacchelli. Un percorso tortuoso, che sfida le norme del buonsenso e della civiltà. Nei giorni scorsi abbiamo raccolto le segnalazioni dei lettori, le lamentele dei conoscenti e il disagio degli abitanti della zona. Il rumore si è fatto via via troppo assordante per non percorrerla in prima persona, quella strada. Per testarne rischi e. Il biglietto da visita, quell’auto che sfreccia invadendo il già sbiadito ...

