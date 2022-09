Vera Gemma in lacrime: il dolce motivo che lascia senza parole (Di mercoledì 14 settembre 2022) Vera Gemma si commuove al Festival Di Venezia: la showgirl è scoppiata in lacrime dopo essere stata premiata. Scopriamo nel dettaglio il motivo e cos’è successo. Vera Gemma ha raggiunto un traguardo inaspettato per la sua carriera: la showgirl non ha saputo trattenere le lacrime, dopo essere stata premiata al Festival di Venezia come Migliore Attrice nella sezione Orizzonti. Lei stessa, dopo aver ritirato il premio, con la voce rotta dal pianto ha affermato “Avevo rinunciato a essere attrice”. Scopriamo nel dettaglio le sue parole. Vera Gemma si commuove al Festival VeneziaVera Gemma è riuscita a conquistare il cuore dei fan con la sua ultima partecipazione ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 14 settembre 2022)si commuove al Festival Di Venezia: la showgirl è scoppiata indopo essere stata premiata. Scopriamo nel dettaglio ile cos’è successo.ha raggiunto un traguardo inaspettato per la sua carriera: la showgirl non ha saputo trattenere le, dopo essere stata premiata al Festival di Venezia come Migliore Attrice nella sezione Orizzonti. Lei stessa, dopo aver ritirato il premio, con la voce rotta dal pianto ha affermato “Avevo rinunciato a essere attrice”. Scopriamo nel dettaglio le suesi commuove al Festival Veneziaè riuscita a conquistare il cuore dei fan con la sua ultima partecipazione ...

