Venezia, la prima azienda d'Italia che offre il congedo retribuito alle donne con ciclo doloroso (Di mercoledì 14 settembre 2022) La Ormesani, una ditta di spedizioni, non richiede alle lavoratrici né il certificato medico, né l'autorizzazione del responsabile dei reparti: sarà una questione di fiducia

