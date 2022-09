"Vecchio malato": le urla contro il principe Andrea scatenano il caos (Di mercoledì 14 settembre 2022) I fatti durante il corteo funebre per la regina Elisabetta: il 22enne ha urlato all'indirizzo del principe Andrea ed è stato arrestato per disturbo della quiete Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 14 settembre 2022) I fatti durante il corteo funebre per la regina Elisabetta: il 22enne hato all'indirizzo deled è stato arrestato per disturbo della quiete

daniello_carmen : - Il principe Andrea è disturbato da qualcuno che grida 'sei un vecchio malato' mentre la bara della regina viaggia… - cinzia_parini : RT @enricofe2: Un uomo non identificato ha gridato al principe Andrea 'sei un vecchio malato' mentre camminava accanto al carro funebre htt… - doomboy : @ErgoSylar @Atrebor78 Beh oh, voleva regnare 40 anni fa. Non adesso da vecchio malato, con la Brexit che ha distru… - cinzia19672 : RT @enricofe2: Un uomo non identificato ha gridato al principe Andrea 'sei un vecchio malato' mentre camminava accanto al carro funebre htt… - manuel_y_jesus_ : RT @enricofe2: Un uomo non identificato ha gridato al principe Andrea 'sei un vecchio malato' mentre camminava accanto al carro funebre htt… -