Vanessa Incontrada come non l’avete mai vista: lo scatto non lascia dubbi (Di mercoledì 14 settembre 2022) La nota conduttrice ha dato una risposta esemplare a tutti gli haters Ancora una volta, Vanessa Incontrada è stata presa di mira da parte dei suoi fan per il suo aspetto fisico. Da tempo, è nato in rete un nuovo fenomeno, il body shaming e l’attrice purtroppo ne sa qualcosa. Nei giorni scorsi, come in L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 14 settembre 2022) La nota conduttrice ha dato una risposta esemplare a tutti gli haters Ancora una volta,è stata presa di mira da parte dei suoi fan per il suo aspetto fisico. Da tempo, è nato in rete un nuovo fenomeno, il body shaming e l’attrice purtroppo ne sa qualcosa. Nei giorni scorsi,in L'articolo proviene da KontroKultura.

VelvetMagIta : #FoscaInnocenti 2, Vanessa Incontrada pronta a tornare: anticipazioni #VelvetMag #Velvet - Vania54078993 : Vanessa Incontrada e l'abito (super criticato) al Tim Music Awards: web scatenato, cosa è successo - Neve842230621 : Sono tutti a difendere Vanessa Incontrada, ma io sono dell'opinione che i vestiti debbano valorizzare una donna non accentuarne i difetti. - LucaFerre4 : @GiusCandela Come successo con Vanessa Incontrada non capisco nemmeno la scelta di Luca Argentero. Io parlo per l'a… - MariaP36571316 : @gustavolapasta_ @Profilo20221 @trash_italiano Tesoro anche Vanessa Incontrada a Tim music Awards, ha sbagliato il… -