Vandalizzato gazebo di Forza Italia a Milano

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Le tende bianche della struttura sono state imbrattate con delle scritte azzurre fatte con lo spray. L'episodio nella notte tra martedì e mercoledì in piazzale Corvetto a

AntiComuec : @SkyTG24 Saranno gli stessi che hanno vandalizzato il gazebo della lega - AmeriniYuri : @HoaraBorselli Contestatore?? Gazebo vandalizzato?? Minacce?? Manca l'attentato (che ovviamente fallirà) e la scene… - LoredanaNavarra : @rulajebreal Intendi quelli di sinistra vero? ???? - Breaking24_7 : RT @milanomagazine: È stata la Digos ad occuparsi dell'attacco al gazebo di FdI vandalizzato a Milano in viale Papiniano. La procura aprirà… - milanomagazine : È stata la Digos ad occuparsi dell'attacco al gazebo di FdI vandalizzato a Milano in viale Papiniano. La procura ap… -

MilanoToday.it

Undi Fratelli d'Italia è statoa Milano , in viale Papiniano, mentre due consiglieri del municipio 1 - Federico Sagramuso e Lorenzo La Russa, figlio dell'ex ministro Ignazio - ...De Corato: "Risultato della vergognosa campagna di odio che il Pd sta portando avanti contro il centrodestra" E' la Digos a occuparsi del danneggiamento aldi Fratelli d'Italia... Elezioni, a Milano è stato vandalizzato un gazebo di Forza Italia Le tende bianche della struttura sono state imbrattate con delle scritte azzurre fatte con lo spray. L'episodio nella notte tra martedì e mercoledì in piazzale Corvetto a Milano ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 settembre 2022 – Un gazebo di Fdi è stato vandalizzato questa mattina a Milano (all’angolo fra viale Papiniano, dove sabato si svolge il mercato, e via Ghisleri) da otto ...