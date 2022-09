Valente Sapienza | ' In Place strumento utile come incentivo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos Salute) - "Il mio gruppo di ricerca è stato coinvolto in questo progetto per rendere scientifico quanto viene applicato. Abbiamo fatto una revisione sistematica della bibliografia presente per vedere quali strumenti vengono già utilizzati per queste piattaforme, quindi per cercare gli strumenti migliori da utilizzare per dimostrare l'efficacia di questo tipo di intervento, che per l'età evolutiva non può assolutamente sostituire l'intervento in presenza perché il contatto fisico e sensoriale dei bambini con la terapista è già unoterapeutico efficace che non si può escludere. Ma sicuramente tanti altri aspetti sono utilie semplificazione per la famiglia". Così Donatella, associato di Scienze riabilitative neuropsichiatriche presso la...