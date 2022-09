“Vai a lavorare e non rompere il ca**o!”: terremoto dopo Amici, lo hanno visto tutti (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un noto volto di Amici di Maria de Filippi si è lasciato andare a uno sfogo senza precedenti. La sua rabbia è incontenibile Amici (Youtube)Il talent show di Maria de Filippi è stato per moltissimi una enorme rampa di lancio, per il mondo lavorativo. Ogni anno, da Amici emergono nuove voci e nuovi ballerini che, negli anni successivi, spesso dominano le classifiche e i palchi più importanti. Si pensi per esempio ad Elena d’Amario, diventata prima ballerina della David Parsons Dance in America, o ai successi raggiunti da Alessandra Amoroso. Nelle ultime ore, uno dei ballerini più talentuosi mai usciti da Amici di Maria de Filippi si è lasciato andare a uno sfogo mai visto. Le sue parole sono vere e proprie lame e questa volta fa nome e cognome: ecco cos’è successo. Alessio La Padula di ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un noto volto didi Maria de Filippi si è lasciato andare a uno sfogo senza precedenti. La sua rabbia è incontenibile(Youtube)Il talent show di Maria de Filippi è stato per moltissimi una enorme rampa di lancio, per il mondo lavorativo. Ogni anno, daemergono nuove voci e nuovi ballerini che, negli anni successivi, spesso dominano le classifiche e i palchi più importanti. Si pensi per esempio ad Elena d’Amario, diventata prima ballerina della David Parsons Dance in America, o ai successi raggiunti da Alessandra Amoroso. Nelle ultime ore, uno dei ballerini più talentuosi mai usciti dadi Maria de Filippi si è lasciato andare a uno sfogo mai. Le sue parole sono vere e proprie lame e questa volta fa nome e cognome: ecco cos’è successo. Alessio La Padula di ...

yoiamlala : @alenanni7_hub ma vai a lavorare - camillini : @GiuseppeConteIT Vai a lavorare - benzinazero : RT @g_romaniello: Venerdì vai a lavorare o a scuola in bici! #sem22 #settimanaeuropeamobilita #Agenda2030 Passa a salutarci un uno dei ch… - NicolaIndelica6 : @matteosalvinimi Scemo vai a lavorare 10 ore al giorno sabato compreso per 1300 e i 1400 euro al mese per pagare lo… - EChiambalero : @ale_dibattista Vai a lavorare -