Vaccino Covid | Galli | “Farò booster disponibile ora”

(Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – Ora che hanno incassato anche il via libera della Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa, “non so quali saranno i reali tempi per” avere disponibili sul territorio “i vaccini anti-aggiornati a Omicron 5, che sono un elemento abbastanza strategico. Ma è verosimile che una vaccinazione nei confronti di Omicron 1 dia comunque una risposta anticorpale più vasta e completa, con uno spettro di azione e di attività che riguarda almeno in una misura non trascurabile anche le successive varianti Omicron”. A sottolinearlo all’Adnkronos Salute è Massimo, già direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, che porta il suo esempio personale: “Io, che sono nelle condizioni di poter fare la vaccinazione, mi prenoterò quanto prima per fare quel che c’è ora. La maniera corretta di ...

