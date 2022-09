Vaccino covid, andrologi: "Booster non danneggia fertilità maschile" (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Adnkronos Salute) - Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di Vaccino per covid-19 e l'infertilità maschile. Al contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del covid sulla fertilità maschile. "EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Adnkronos Salute) - Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose diper-19 e l'in. Al contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare laper settimane o mesi dopo la guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana dia (Sia), a Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello delsulla. "EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare lae ...

