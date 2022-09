Usura ed estorsione | 39enne arrestato nel Salernitano

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Inferiore (Sa) – Nella mattinata odierna la Polizia ha tratto in arresto C.R.,di 39 anni, con l’accusa dicon l’aggravante di aver commesso il fatto in danno di persona che svolge un’attività commerciale, e di: al fine di assicurarsi il profitto, avrebbe costretto le vittime a versare rateiri dietro minacce. In particolare, le indagini hanno permesso di accertare gravi indizi di colpevolezza a carico del, il quale, in corrispettivo di un prestito, pretendeva dalla vittima, esercente di un’attività commerciale di materiale edile, la restituzione di un importo nettamente superiore, facendosi consegnare interessiri al saggio annuale superiore al 60%. Al momento dell’arresto, sono stati rinvenuti e ...