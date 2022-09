Usa: “Da Russia 300 milioni di dollari a partiti di 20 Paesi”. Dal M5s a FdI: “Fare chiarezza”. Copasir: “A 007 non risultano italiani” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Oltre 300 milioni di dollari a partiti politici, dirigenti e politici stranieri di oltre una ventina di Paesi per esercitare forme di influenza. Lo ha fatto la Russia, secondo quanto riferito da Washington, a partire dall’occupazione della Crimea nel 2014. E queste non sarebbero che “cifre minime” rispetto a quelle che probabilmente Mosca ha speso in questa attività, A rivelarlo è stato un alto funzionario dell’amministrazione Biden in una conference call, mentre il Washington rendeva noto un cable – un telegramma diplomatico – inviato dal segretario di Stato Antony Blinken a numerose ambasciate e consolati Usa all’estero, molti dei quali in Europa, Africa e Asia del sud, manifestando le preoccupazioni americane. Il cable, contrassegnato come “sensibile” ma non classificato, contiene una serie di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Oltre 300dipolitici, dirigenti e politici stranieri di oltre una ventina diper esercitare forme di influenza. Lo ha fatto la, secondo quanto riferito da Washington, a partire dall’occupazione della Crimea nel 2014. E queste non sarebbero che “cifre minime” rispetto a quelle che probabilmente Mosca ha speso in questa attività, A rivelarlo è stato un alto funzionario dell’amministrazione Biden in una conference call, mentre il Washington rendeva noto un cable – un telegramma diplomatico – inviato dal segretario di Stato Antony Blinken a numerose ambasciate e consolati Usa all’estero, molti dei quali in Europa, Africa e Asia del sud, manifestando le preoccupazioni americane. Il cable, contrassegnato come “sensibile” ma non classificato, contiene una serie di ...

