Usa | alto dirigente accusa la Russia di aver finanziato 300 milioni di dollari partiti di destra in 20 Paesi d’Europa Le reazioni politiche

FranzFoscari : RT @jacopo_iacoboni: Secondo documenti declassificati di intelligence Usa, citati da un alto dirigente dell’amministrazione Biden, dal 201… - Italy_Alive : RT @YamaNoOto_: Ecco l’alto tradimento, Crosetto « Fondi ai partiti italiani da Mosca, l'ex ambasciatore Usa Volker punta il dito contro Fr… - fefebaraonda : RT @Avvocatocapita1: Alto tradimento, dice Crosetto. Report degli 007 Usa: 'La Russia ha finanziato con 300 milioni di dollari partiti in… - YamaNoOto_ : Ecco l’alto tradimento, Crosetto « Fondi ai partiti italiani da Mosca, l'ex ambasciatore Usa Volker punta il dito c… - CinziaMaffazio1 : RT @jacopo_iacoboni: Secondo documenti declassificati di intelligence Usa, citati da un alto dirigente dell’amministrazione Biden, dal 201… -

E' quanto ha rivelato unfunzionario dell'amministrazione Biden nel corso di una conference ...noto un cable inviato dal segretario di Stato Antony Blinken a numerose ambasciate e consolati...Clicca qui se non vedi il grafico La legenda ina sinistra mostra il colore della zona ...nel nostro ultimo numero in edicola Vuoi comunicare in modo sicuro con la redazione di Wired...Dal 2014, secondo fonti dell'intelligence americana, il Cremlino avrebbe finanziato partiti politici stranieri, funzionari e politici in più di ...E' quanto ha rivelato un alto funzionario dell'amministrazione Biden nel corso ... inviato dal segretario di Stato Antony Blinken a numerose ambasciate e consolati Usa all'estero, molti dei quali in ...