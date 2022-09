Urso, fondi russi? Non c'è Italia ma cose possono cambiare (Di mercoledì 14 settembre 2022) "Ho convocato una riunione del Copasir venerdì perché sono convinto che da qui a due giorni avremo più informazioni" sul rapporto dell'intelligence Usa che riferisce di finanziamenti della russia a ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 settembre 2022) "Ho convocato una riunione del Copasir venerdì perché sono convinto che da qui a due giorni avremo più informazioni" sul rapporto dell'intelligence Usa che riferisce di finanziamenti dellaa a ...

