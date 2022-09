Uomini e Donne Anticipazioni: Tina Chiama Il Medico Per Gemma! (Di mercoledì 14 settembre 2022) Le registrazioni di Uomini e Donne proseguono a ritmo serrato. L’ultima in ordine di tempo, ha visto arrivare in studio un nuovo corteggiatore per Gemma. Immancabile il siparietto messo in piedi da Tina Cipollari, che ha richiesto l’intervento del Medico per la Galgani. Per il resto nulla di nuovo. Soliti scontri e litigi tra i soliti volti del Trono Over. Ecco tutto quello che è accaduto e che vedremo in onda prossimamente! Anticipazioni Uomini e Donne: è ufficiale, Roberta Di Padua torna al Trono Over Manca poco al ritorno di Uomini e Donne su Canale 5. Nel frattempo, continuano a tenersi le registrazioni. Anche questa settimana, dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori si sono ritrovati negli studi Elios. Ed ancora una volta, non ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 14 settembre 2022) Le registrazioni diproseguono a ritmo serrato. L’ultima in ordine di tempo, ha visto arrivare in studio un nuovo corteggiatore per Gemma. Immancabile il siparietto messo in piedi daCipollari, che ha richiesto l’intervento delper la Galgani. Per il resto nulla di nuovo. Soliti scontri e litigi tra i soliti volti del Trono Over. Ecco tutto quello che è accaduto e che vedremo in onda prossimamente!: è ufficiale, Roberta Di Padua torna al Trono Over Manca poco al ritorno disu Canale 5. Nel frattempo, continuano a tenersi le registrazioni. Anche questa settimana, dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori si sono ritrovati negli studi Elios. Ed ancora una volta, non ...

