Uniper verso la nazionalizzazione Il colosso tedesco del gas sommerso dalle perdite dopo lo stop delle forniture russe

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Si aggrava la crisi didell’energia e primo importatore di gas russo del paese.che Mosca ha tagliato le, il gruppo è costretto a reperire altrove il gas per i suoi utenti, pagando quindi prezzi altissimi e bruciando liquidità. Nei contratti vincolati infatti le maggiori spese non possono essere automaticamente traslate sui clienti. Il gruppo è controllato dalla svedese Fortum ma Berlino è già intervenuta energicamente nei mesi scorsi per tenere a galla la società. Sinora Unipor è stata beneficiari di aiuti per 20 miliardi di euro e il governoha già sottoscritto una quota di capitale del 30%. Ora si parla di una vera e propria, con il governoche porterebbe la sua partecipazione ...

