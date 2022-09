Ungheria, prima di abortire sarà obbligatorio ascoltare il battito del cuore del feto (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dal 15 settembre, in Ungheria, sarà attivo il decreto secondo cui il personale sanitario sarà obbligato a far sentire il battito cardiaco del feto, o in generale mostrare un segno delle funzioni vitali alle pazienti che intendono abortire. Come riporta la stampa, il personale sanitario e gli ostetrici saranno anche obbligati a produrre un documento che attesti di aver svolto questo passaggio: senza il documento, la paziente non potrà accedere all’interruzione di gravidanza. Il decreto del ministero dell’Interno pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ungherese prevede, in particolare, l’obbligo per i medici di presentare alle donne la prova “chiaramente identificabile delle funzioni vitali del feto“. L’esecutivo è stato guidato da Viktor Orban e firmato dal ministro ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dal 15 settembre, inattivo il decreto secondo cui il personale sanitarioobbligato a far sentire ilcardiaco del, o in generale mostrare un segno delle funzioni vitali alle pazienti che intendono. Come riporta la stampa, il personale sanitario e gli ostetrici saranno anche obbligati a produrre un documento che attesti di aver svolto questo passaggio: senza il documento, la paziente non potrà accedere all’interruzione di gravidanza. Il decreto del ministero dell’Interno pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ungherese prevede, in particolare, l’obbligo per i medici di presentare alle donne la prova “chiaramente identificabile delle funzioni vitali del“. L’esecutivo è stato guidato da Viktor Orban e firmato dal ministro ...

ignaziocorrao : Eccolo qua, il modello ungherese che tanto piace alla nostra destra. Una legge che obbliga le donne che chiedono l'… - pirata_21 : In Ungheria le donne che devono abortire saranno prima obbligate a sentire il battito del cuore del feto. Il prossi… - evaruggini : RT @federicoton99: Nel frattempo in Ungheria è appena passata una legge che obbliga le donne che chiedono l'aborto ad ascoltare il battito… - scoppol : In Ungheria sarà obbligatorio ascoltare il battito del feto prima di abortire - detheileen : RT @freyja_16: In Ungheria sarà OBBLIGATORIO ascoltare il battito del feto prima di abortire. Provo schifo sgomento e indignazione per qu… -