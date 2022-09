Un’Estate da RE, gran finale alla Reggia di Caserta con Claudio Baglioni (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Due serate magiche e dalle fortissime emozioni che racchiudono cinquant’anni di grandi successi discografici. Claudio Baglioni, icona della musica italiana, sarà in concerto sabato 17 e domenica 18 settembre (ore 21.00) alla Reggia di Caserta. Il doppio speciale concerto, davanti a 6000 spettatori, chiuderà la VII edizione di Un’Estate da RE. Claudio Baglioni – romano, classe 1951 –, imbracciando la sua chitarra o sedendo al suo pianoforte, ha compiuto una vera e propria rivoluzione musicale grazie alla sua arte compositiva, alla grande capacità istrionica e comunicativa, e all’innata voglia di evolversi e modificarsi in linguaggi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Due serate magiche e dalle fortissime emozioni che racchiudono cinquant’anni didi successi discografici., icona della musica italiana, sarà in concerto sabato 17 e domenica 18 settembre (ore 21.00)di. Il doppio speciale concerto, davanti a 6000 spettatori, chiuderà la VII edizione dida RE.– romano, classe 1951 –, imbracciando la sua chitarra o sedendo al suo pianoforte, ha compiuto una vera e propria rivoluzione musicale graziesua arte compositiva,de capacità istrionica e comunicativa, e all’innata voglia di evolversi e modificarsi in linguaggi ...

