Una ventata di aria pura nelle aule Sanificatori al Ferraris - Brunelleschi (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un intervento a salvaguardia della salute degli studenti non solo dall'infezione da Coronavirus ma anche da agenti batteriologici e virali e dall'inquinamento indoor. 'Controllati pure da ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un intervento a salvaguardia della salute degli studenti non solo dall'infezione da Coronavirus ma anche da agenti batteriologici e virali e dall'inquinamento indoor. 'Controllati pure da ...

mans_martha : RT @Ilaria22841484: Finalmente sentiamo quello che pensiamo anche noi da sempre, non sono mai stati una moda, uno scoop, una ventata passeg… - AngelStoneCB : @f_uccheddu Una ventata di dolcezza... ???? - MariaCanzanella : RT @Ilaria22841484: Finalmente sentiamo quello che pensiamo anche noi da sempre, non sono mai stati una moda, uno scoop, una ventata passeg… - Filomen83869405 : RT @Rodricasimiana1: Finalmente una ventata di aria nuova & giovane,loro sono l’esempio che il talento,la preparazione,la carisma e lo stud… - Ilaria22841484 : Finalmente sentiamo quello che pensiamo anche noi da sempre, non sono mai stati una moda, uno scoop, una ventata pa… -