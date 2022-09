“Una rivoluzione per la sostenibilità”: a Lucca la prima edizione del “Pianeta Terra Festival” (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Ci sono tanti Festival, ma non sono tutti uguali, si distinguono per la qualità e fino ad oggi in Italia non si era ancora organizzato un evento del genere”, così il botanico e accademico Stefano Mancuso ha introdotto oggi a Roma la prima edizione del “Pianeta Terra Festival“, ideato e organizzato dagli Editori Laterza e promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che si terrà dal 4 al 9 ottobre a Lucca per la direzione scientifica di Mancuso. Quattro giorni di rassegna per riflettere sullo stato di salute del nostro Pianeta, immaginare un futuro diverso da quello che oggi si prospetta e favorire una “conversione ecologica“, quella che secondo il saggista può garantire una vera transizione verso un futuro più sostenibile ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Ci sono tanti, ma non sono tutti uguali, si distinguono per la qualità e fino ad oggi in Italia non si era ancora organizzato un evento del genere”, così il botanico e accademico Stefano Mancuso ha introdotto oggi a Roma ladel ““, ideato e organizzato dagli Editori Laterza e promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di, che si terrà dal 4 al 9 ottobre aper la direzione scientifica di Mancuso. Quattro giorni di rassegna per riflettere sullo stato di salute del nostro, immaginare un futuro diverso da quello che oggi si prospetta e favorire una “conversione ecologica“, quella che secondo il saggista può garantire una vera transizione verso un futuro più sostenibile ...

