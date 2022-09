Una giornata particolare, tutto sul capolavoro di Ettore Scola: il vero significato, la storia e le curiosità (Di mercoledì 14 settembre 2022) Una giornata particolare è uno dei capolavori di Ettore Scola. La pellicola, distribuita nel 1977, ha visto primeggiare la coppia d’oro del cinema italiano, nelle vesti di protagonisti: Sophia Loren e Marcello Mastroianni. Una giornata particolare: la trama Il film racconta la vicenda di Antonietta, interpretata dalla magnifica Sophia Loren, una madre casalinga semplice e genuina. Suo marito è un impiegato statale, fervente sostenitore fascista. Rimanendo sola nella sua abitazione, durante una parata militare, la donna si accorge di Gabriele, antifascista e vicino di casa, che la aiuta a recuperare l’uccellino appena fuggito dalla finestra. Tra i due nasce immediatamente una grande sintonia che li porterà a passare del tempo insieme, attirando le maldicenze della portinaia. ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 14 settembre 2022) Unaè uno dei capolavori di. La pellicola, distribuita nel 1977, ha visto primeggiare la coppia d’oro del cinema italiano, nelle vesti di protagonisti: Sophia Loren e Marcello Mastroianni. Una: la trama Il film racconta la vicenda di Antonietta, interpretata dalla magnifica Sophia Loren, una madre casalinga semplice e genuina. Suo marito è un impiegato statale, fervente sostenitore fascista. Rimanendo sola nella sua abitazione, durante una parata militare, la donna si accorge di Gabriele, antifascista e vicino di casa, che la aiuta a recuperare l’uccellino appena fuggito dalla finestra. Tra i due nasce immediatamente una grande sintonia che li porterà a passare del tempo insieme, attirando le maldicenze della portinaia. ...

UffiziGalleries : #13settembre Buongiorno amici, oggi sarà una lunga giornata per gli Uffizi che resteranno aperti fino alle 22! E' i… - marattin : Giornata lunga ma bellissima, con diversi eventi a Biella, a Vercelli e a Novara. In mezzo alla gente, col sorriso… - marattin : Oggi una giornata a Cuneo e provincia: con i commercialisti a parlare di fisco, nelle piazze a Sommariva Bosco e a… - AndreLemire4 : RT @UffiziGalleries: #13settembre Buongiorno amici, oggi sarà una lunga giornata per gli Uffizi che resteranno aperti fino alle 22! E' il p… - Lwtmilan : @LIGH7BELL4 fai come me vai a riposare, comunque oggi è stata una bella giornata perché ho legato molto con le mie… -