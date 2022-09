Una Cinecittà per il Mezzogiorno. Distretto Campano dell’Audiovisivo, al via i lavori a Bagnoli (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Questa infrastruttura completerà le azioni strategiche a favore delle varie filiere dell’Audiovisivo in Campania. Noi vogliamo consacrarla non solo al potenziamento della capacità attrattiva, ma vogliamo anche che sia uno strumento concreto per lo sviluppo del comparto locale, per le imprese, per la crescita delle competenze”. Così Maurizio Gemma, direttore Film Commission Regione Campania, a margine della presentazione in sala giunta del Distretto Campano dell’Audiovisivo – Polo del Digitale e dell’Animazione Creativa. Il Distretto è pensato come luogo di convergenza di cinque funzioni specifiche. Mentre il primo livello seminterrato sarà adibito a laboratorio di restauro, archiviazione e locale deposito, il secondo livello si apre alle attività più operative del Polo Campano e ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Questa infrastruttura completerà le azioni strategiche a favore delle varie filierein Campania. Noi vogliamo consacrarla non solo al potenziamento della capacità attrattiva, ma vogliamo anche che sia uno strumento concreto per lo sviluppo del comparto locale, per le imprese, per la crescita delle competenze”. Così Maurizio Gemma, direttore Film Commission Regione Campania, a margine della presentazione in sala giunta del– Polo del Digitale e dell’Animazione Creativa. Ilè pensato come luogo di convergenza di cinque funzioni specifiche. Mentre il primo livello seminterrato sarà adibito a laboratorio di restauro, archiviazione e locale deposito, il secondo livello si apre alle attività più operative del Poloe ...

