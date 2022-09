Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali dal 17 al 23 settembre 2022: paura per Marina e Roberto (Di mercoledì 14 settembre 2022) Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 17 al 23 settembre 2022 ci svelano che vivremo momenti di apprensione per la sorte di Marina e Roberto. Chi può avercela così tanto con loro, e perché? Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana. anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 17 al 23 settembre 2022 Gli abitanti di Palazzo Palladini si interrogano sull’identità della persona che potrebbe avercela così tanto con Ferri e la Giordano. Anche la polizia indaga per scoprire l’identità dei colpevoli, che sembrano odiare i due imprenditori fino al punto di desiderare la loro morte. Le indagini non trascurano nessuna pista. La festa di San Gennaro è l’occasione ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ledi Unaldal 17 al 23ci svelano che vivremo momenti di apprensione per la sorte di. Chi può avercela così tanto con loro, e perché? Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana.Unal, trama puntate dal 17 al 23Gli abitanti di Palazzo Palladini si interrogano sull’identità della persona che potrebbe avercela così tanto con Ferri e la Giordano. Anche la polizia indaga per scoprire l’identità dei colpevoli, che sembrano odiare i due imprenditori fino al punto di desiderare la loro morte. Le indagini non trascurano nessuna pista. La festa di San Gennaro è l’occasione ...

