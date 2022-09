Un Posto al Sole Anticipazioni, Puntate 19-23 Settembre 2022: Roberto e Marina, Qualcuno li vuole Morti! (Di mercoledì 14 settembre 2022) Anticipazioni Un Posto al Sole Trama Puntate da lunedì 19 a venerdì 23 Settembre 2022 e anteprime prossime storyline. Roberto in pericolo… Anticipazioni Un Posto al Sole: arriva la polizia a Palazzo Palladini dopo il dramma che ha colpito Roberto e Marina. Micaela torna a deludere Niko. Viola è ancora provata dalla tragedia che ha vissuto ed affronta il nuovo anno scolastico con scarse energie. Fabiana deve ritornare a Milano… Delusioni, angosce, fraintendimenti, indagini serrate… Le Anticipazioni Un Posto al Sole, sulla trama delle Puntate trasmesse da lunedì 19 Settembre a venerdì 23 ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 14 settembre 2022)UnalTramada lunedì 19 a venerdì 23e anteprime prossime storyline.in pericolo…Unal: arriva la polizia a Palazzo Palladini dopo il dramma che ha colpito. Micaela torna a deludere Niko. Viola è ancora provata dalla tragedia che ha vissuto ed affronta il nuovo anno scolastico con scarse energie. Fabiana deve ritornare a Milano… Delusioni, angosce, fraintendimenti, indagini serrate… LeUnal, sulla trama delletrasmesse da lunedì 19a venerdì 23 ...

