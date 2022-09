Un Posto al Sole anticipazioni puntata di oggi, 14 settembre 2022 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un Posto al Sole anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap in onda su Rai 3 alle 20:45 Un Posto al Sole anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap Rai, in onda su Rai 3 alle 20:45. Come di consueto anche stasera, 14 settembre 2022, vedremo un nuovo episodio della storica soap ed ecco cosa succederà. Nunzio è riuscito a trovare Chiara e ha deciso di andare da lei. Il ragazzo è quindi arrivato a Capo Verde, lo stato in cui ha trovato asilo la sua compagna. Una volta là, la Petrone sarà felice di riabbracciare il suo amato ma sarà subito chiaro che per loro le cose non sono destinate ad andare benissimo. Un’ombra ... Leggi su zon (Di mercoledì 14 settembre 2022) Unal: ecco cosa succederà nelladidella nota soap in onda su Rai 3 alle 20:45 Unal: ecco cosa succederà nelladidella nota soap Rai, in onda su Rai 3 alle 20:45. Come di consueto anche stasera, 14, vedremo un nuovo episodio della storica soap ed ecco cosa succederà. Nunzio è riuscito a trovare Chiara e ha deciso di andare da lei. Il ragazzo è quindi arrivato a Capo Verde, lo stato in cui ha trovato asilo la sua compagna. Una volta là, la Petrone sarà felice di riabbracciare il suo amato ma sarà subito chiaro che per loro le cose non sono destinate ad andare benissimo. Un’ombra ...

