Un posto al sole, anticipazioni: Jimmi alle prese con i suoi incubi (Di mercoledì 14 settembre 2022) Jimmy si troverà ad affrontare i suoi peggiori incubi e prove più grandi di lui mentre Nunzio e Chiara potrebbero non riuscire a ritrovare la serenità. Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Chiara sarà molto felice di riabbracciare Nunzio. Nello stesso tempo i due però avranno una discussione che li porterà ad allontanarsi, e forse in maniera definitiva. (web)Nuvole, anche nella vita del piccolo Jimmy. Dopo la morte di Susanna e la decisione di Niko di fare causa a sua madre Micaela il ragazzino si ritroverà molto confuso e amareggiato. Tutti questi problemi lo porteranno ad affrontare un vero incubo. Infine, Samuel prende una decisione sconvolgente.

