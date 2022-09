Un Posto al Sole anticipazioni: dopo la morte di Susanna una nuova tragedia per Niko (Di mercoledì 14 settembre 2022) La vita per i protagonisti di Un Posto al Sole sta cercando di tornate alla normalità, ma per Niko un’altra tragedia sembrerebbe pronta ad arrivare dopo la morte di Susanna. La bellissima storia d’amore con Susanna si era appena coronata in un matrimonio che la giovane coppia ha voluto allestire in ospedale, ignari che quello sarebbe stato davvero l’ultimo saluto per loro… un matrimonio per il quale la coppia si è rincorsa per moltissimo tempo e che, invece, si è rivelata essere una gioia immensa ma durata solo pochi minuti. L’addio a Susanna è un dolore che non vuole lasciare Niko, il quale ha riservato tutte le sue attenzioni sul figlio Jimmy, ma un nuovo problema sembrerebbe essere pronto a ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 14 settembre 2022) La vita per i protagonisti di Unalsta cercando di tornate alla normalità, ma perun’altrasembrerebbe pronta ad arrivareladi. La bellissima storia d’amore consi era appena coronata in un matrimonio che la giovane coppia ha voluto allestire in ospedale, ignari che quello sarebbe stato davvero l’ultimo saluto per loro… un matrimonio per il quale la coppia si è rincorsa per moltissimo tempo e che, invece, si è rivelata essere una gioia immensa ma durata solo pochi minuti. L’addio aè un dolore che non vuole lasciare, il quale ha riservato tutte le sue attenzioni sul figlio Jimmy, ma un nuovo problema sembrerebbe essere pronto a ...

