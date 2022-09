Un posto al sole, anticipazioni 14 settembre 2022: l'incredibile decisione di Samuel (Di mercoledì 14 settembre 2022) Samuel, il mite e pacato fidanzato di Speranza, sorprenderà tutti ad Un posto al sole, secondo le anticipazioni del 14 settembre 2022. Il giovane, in particolare, rifletterà sul fatto che tutti siano convinti che lui abbia poco carattere e non prenda mai le situazioni di petto. Questa consapevolezza lo infastidirà particolarmente, al punto tale da maturare una decisione inaspettata, ossia affrontare con piglio e decisione Espedito, il padre della sua fidanzata. Intanto, Nunzio, dopo aver ritrovato Chiara grazie alle indagini svolte dall'investigatore privato, ha lasciato il suo lavoro al Vulcano e ha detto addio alla sua famiglia ed è arrivato a Capo Verde, dove si è rifugiata la ragazza, e ha bussato alla sua porta, ignaro che la Petrone sia ricaduta ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 14 settembre 2022), il mite e pacato fidanzato di Speranza, sorprenderà tutti ad Unal, secondo ledel 14. Il giovane, in particolare, rifletterà sul fatto che tutti siano convinti che lui abbia poco carattere e non prenda mai le situazioni di petto. Questa consapevolezza lo infastidirà particolarmente, al punto tale da maturare unainaspettata, ossia affrontare con piglio eEspedito, il padre della sua fidanzata. Intanto, Nunzio, dopo aver ritrovato Chiara grazie alle indagini svolte dall'investigatore privato, ha lasciato il suo lavoro al Vulcano e ha detto addio alla sua famiglia ed è arrivato a Capo Verde, dove si è rifugiata la ragazza, e ha bussato alla sua porta, ignaro che la Petrone sia ricaduta ...

