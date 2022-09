Un mercoledì nuvoloso con possibili rovesci sui rilievi (Di mercoledì 14 settembre 2022) Le previsioni di mercoledì 14 settembre a cura del Centro Meteorologico Lombardo: ANALISI SINOTTICA Tra oggi e venerdì la progressiva diminuzione del campo anticiclonico porterà sulla nostra regione un aumento della nuvolosità con locali fenomeni sui rilievi e tempo prevalentemente asciutto in pianura. Nel fine settimana l’arrivo di correnti più fresche da nord-est causeranno un moderato calo termico, specialmente nei valori minimi. mercoledì 14 settembre 2022 Tempo Previsto: Per l’intera giornata sui rilievi cielo nuvoloso o con nubi sparse con possibili rovesci o temporali tra il pomeriggio e la sera. In pianura cielo poco nuvoloso o con nubi sparse ma con tempo generalmente asciutto. Temperature: Minime comprese tra 16 e 19°C con valori maggiori ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 14 settembre 2022) Le previsioni di14 settembre a cura del Centro Meteorologico Lombardo: ANALISI SINOTTICA Tra oggi e venerdì la progressiva diminuzione del campo anticiclonico porterà sulla nostra regione un aumento della nuvolosità con locali fenomeni suie tempo prevalentemente asciutto in pianura. Nel fine settimana l’arrivo di correnti più fresche da nord-est causeranno un moderato calo termico, specialmente nei valori minimi.14 settembre 2022 Tempo Previsto: Per l’intera giornata suicieloo con nubi sparse cono temporali tra il pomeriggio e la sera. In pianura cielo pocoo con nubi sparse ma con tempo generalmente asciutto. Temperature: Minime comprese tra 16 e 19°C con valori maggiori ...

