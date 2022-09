Un altro domani anticipazioni: Julia è sotto shock (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un altro domani anticipazioni 14 settembre, Julia è sotto shock: ecco cosa succede nella telenovela spagnola nella puntata di oggi. Anche oggi vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata Un altro domani, telenovela spagnola che continua a raccontare le trame di due donne, fra passato e presente. Un altro domani 14 settembre, le anticipazioni della puntata di oggi: Julia sotto shock.Anche oggi, saranno grande protagoniste Carmen e Julia, una infelice nel passato (a Rio Muni) e l’altra piuttosto scossa nel presente; cosa succede nella puntata di oggi? Julia è ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un14 settembre,: ecco cosa succede nella telenovela spagnola nella puntata di oggi. Anche oggi vi riportiamo leper la nuova puntata Un, telenovela spagnola che continua a raccontare le trame di due donne, fra passato e presente. Un14 settembre, ledella puntata di oggi:.Anche oggi, saranno grande protagoniste Carmen e, una infelice nel passato (a Rio Muni) e l’altra piuttosto scossa nel presente; cosa succede nella puntata di oggi?è ...

elio_vito : È una destra intollerante ed oscurantista, vogliono vietare persino, come talebani, la messa in onda di un cartone… - selvotta : RT @MilkoSichinolfi: C'è troppa gente che usa la scheda elettorale come fosse un album di figurine da completare. Ieri votava un partito, o… - fefebaraonda : RT @MilkoSichinolfi: C'è troppa gente che usa la scheda elettorale come fosse un album di figurine da completare. Ieri votava un partito, o… - MassimoCordesc1 : RT @GarauSilvana: Oggi grazie al #M5S imprese edili possono respirare e vincono contro la vecchia politica. Domani con M5S e #Conte al gove… - ale5stelle1 : RT @GarauSilvana: Oggi grazie al #M5S imprese edili possono respirare e vincono contro la vecchia politica. Domani con M5S e #Conte al gove… -