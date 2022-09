Ultime Notizie – Vaccino covid Omicron 4 e 5 | ok Cts Aifa | per chi è raccomandato

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Via libera della Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’alaggiornato per4 e 5. Nella riunione di oggi, la Cts ha deciso di rendere disponibile l’utilizzo delbivalente Comirnaty Original/BA.4-5, approvato dall’agenzia europea del farmaco Ema, come dose booster per tutti i soggetti previsti dall’indicazione autorizzata. La Cts ribadisce che “la popolazione a maggior rischio di sviluppare malattia grave, per la quale quindi la dose booster è raccomandata in via prioritaria, è rappresentata dai soggetti che presentano fattori di rischio e dagli over 60. Tutti gli altri soggetti possono comunque vaccinarsi con la dose booster su consiglio del medico o come scelta individuale”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione