Ultime Notizie – Ucraina | Zelensky al fronte | “Vinceremo” – Video

"Ci muoviamo in una sola direzione: avanti e fino alla vittoria". Si è espresso così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che si è recato in visita a Izyum, città strategica dell'Ucraina nordorientale, liberata dalla presenza dei soldati della Russia nei giorni scorsi nel mezzo della controffensiva delle forze di Kiev.

