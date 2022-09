Ultime Notizie – Soldi Russia a partiti stranieri | Copasir | “Non risulta ci sia Italia”

(Di mercoledì 14 settembre 2022) “Dallefornitemi dall’Autorità delegata che, a sua volta, si era immediatamente informata con i canali ufficiali non risulterebbe che vi sia l’”. Lo ha detto il presidente del, senatore Adolfo Urso, intervenuto ad ‘Agorà’ dopo lesul rapporto dell’intelligence statunitense secondo cui dal 2014 a oggi laha finanziato con 300 mln di dollari ipolitici in diversi Paesi del mondo. Ilsi riunirà nelle prossime ore, probabilmente venerdì. “Ho concordato con Gabrielli di realizzare una riunione del Comitato, penso si terrà venerdì – ha detto il presidente del-. Il Comitato si riunirà con l’audizione di Gabrielli e in quella sede verificheremo, se le avremo, altrein ...

enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le forze ucraine hanno riconquistato nelle ultime 24 ore oltre 20 insediamenti che erano stati occupati d… - Rojname_com : Rabbia proteggimi di Maria Edgarda Marcucci al l' Ospitale-Casa delle Associazioni di Grottammare ? Ultime notizie… - TuttoASRoma : Tra Mourinho e Zaniolo ora c’è sintonia. E con l’Helsinki l’atteso ritorno -

Il Sole 24 ORE

Il Comitato si riunirà con l'audizione di Gabrielli e in quella sede verificheremo, se le avremo, altrein merito". Ore 09:00 - Letta: "Chiediamo trasparenza e informazioni su finanziamenti a ...A comunicarlo è stato il fondo di stabilizzazione che deteneva la quota, affermando di "aver venduto lepartecipazioni agli investitori internazionali", secondo quanto riporta Dpa. La vendita ... Ucraina ultime notizie. Kiev: dopo controffensiva Mosca vuole negoziare. Pentagono: russi lasciano ... Zlatan Ibrahimovic parla del suo ritorno in campo, della forza del "suo" Milan e del suo futuro ritiro Zlatan Ibrahimovic non smette di far parlare di sé. Nemmeno adesso che è fermo e sta recuperando ...2' di lettura Fano 14/09/2022 - Dai Bagni Cafè Arzilla ai Bagni Cafè Arzilla, passando per i Bagni Carlo e Bagni Gabriele di Sassonia e la Nuova Beachouse. 7 tornei, da maggio ad agosto, che ...