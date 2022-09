Ultime Notizie – Preso come addetto stampa co co co | ma “era dipendente” | condannati Pd Lecce e Bellanova

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Il Pd provinciale diha utilizzato per poco più di tre anni, tra il 2010 e il 2013, uno studente universitario, tenendoloco.co.co e a partita iva per 1.200 euro lordi al mese, mentre di fatto era undel partito, con un “rapporto di lavoro subordinato”. Per questo la sezione lavoro della Corte di appello dilo ha condannato a pagare a Maurizio Pascali oltre 50mila euro, di cui 6.700 in solido con l’ex ministro Teresa. “L’attività di Pascali era meramente esecutiva delle richieste degli esponenti del Pd, rispetto ai quali si ponevainterfaccia – scrivono i giudici – con gli organi dilocale, anche monitorando e segnalando la pubblicazione di ...

enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le forze ucraine hanno riconquistato nelle ultime 24 ore oltre 20 insediamenti che erano stati occupati d… - immergasitalia : D.L. Aiuti bis: voto unanime delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato, ora all'esame dell'A...… - ArmandaGelsomin : RT @Corriere: 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» -

Il Sole 24 ORE

Non chiamatele pillole. Ma la mossa di Enrico Letta ricorda un po' la strategia social varata un mese fa da Silvio Berlusconi : brevi filmati dai 25 ai 60 secondi da lanciare e rilanciare sul web. ...... workshop e musica: iscriviti, ingresso gratuito " Scopri le nostre newsletter: lesu ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all acquisto ... Ucraina ultime notizie. Kiev: dopo controffensiva Mosca vuole negoziare. Pentagono: russi lasciano ... legionella, news e notizie: leggi le anteprime, gli approfondimenti, le intervisite e le foto sull'argomento: legionella. Tutte le notizie in tempo reale solo sul sito TgCom24.it.Il produttore di Stranger Things agli Emmy ha spiegato che il personaggio di Joseph Quinn non tornerà nell'ultima stagione.Leggi tutto Stranger Things, il futuro di Eddie Munson Parla l’interprete ...