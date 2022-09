Ultime Notizie – Morto a 90 anni Jack Ging, il generale cattivo di ‘A-Team’ (Di mercoledì 14 settembre 2022) E’ Morto a 90 anni Jack Ging, il generale cattivo di A-Team. L’attore statunitense, che ha recitato in diverse serie tv come Undicesima ora, ‘Mannix, Riptide ed è apparso in tre film al fianco di Clint Eastwood, è deceduto per cause naturali nella sua casa di La Quinta, in California. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla moglie Apache Ging a The Hollywood Reporter. In rari ruoli da protagonista, Ging ha interpretato l’interesse amoroso del personaggio di Diane Baker ‘Desiderio nella polvere” (1960) di William F. Claxton (1960), un soldato ed eroe riluttante nei giorni calanti della guerra di Corea nel film drammatico Sniper’s Ridge (1961), uno psichiatra nella serie medica ‘Undicesima ora’ (1962-64), vestendo i ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 14 settembre 2022) E’a 90, ildi A-Team. L’attore statunitense, che ha recitato in diverse serie tv come Undicesima ora, ‘Mx, Riptide ed è apparso in tre film al fianco di Clint Eastwood, è deceduto per cause naturali nella sua casa di La Quinta, in California. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla moglie Apachea The Hollywood Reporter. In rari ruoli da protagonista,ha interpretato l’interesse amoroso del personaggio di Diane Baker ‘Desiderio nella polvere” (1960) di William F. Claxton (1960), un soldato ed eroe riluttante nei giorni calanti della guerra di Corea nel film drammatico Sniper’s Ridge (1961), uno psichiatra nella serie medica ‘Undicesima ora’ (1962-64), vestendo i ...

