Ultime Notizie – M5S | Toninelli svuota l’ufficio | “Plastico nuovo ponte Genova al Movimento”

"Sto svuotando l'ufficio, ma il Plastico del nuovo ponte di Genova è troppo pesante da sollevare anche per uno sportivo come me. Quindi ho chiesto una mano a quella famiglia che, da ministro, mi ha permesso col decreto Genova di farlo costruire in tempi record. Parlo ovviamente del Movimento 5 Stelle a cui ho deciso di donarlo. L'unica vera famiglia che merita di poterlo esporre nella propria sede a testimonianza del grande lavoro fatto". Lo racconta sui social il senatore M5S, ed ex ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, postando un selfie con il Plastico del ponte.

