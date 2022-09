Ultime Notizie – Innovazione e territorio | le due giornate del Forum Sostenibilità

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Giovedì 15 settembre a Roma si svolgerà la VI edizione del. L’evento si svolgerà presso il Palazzo dell’Informazione Adnkronos, in Piazza Mastai 9 in Roma, e sarà trasmesso in live streaming sul sito www.comunicazioneitaliana.tv. Un’edizione speciale della durata di due(15 settembre) e(16 settembre), ulteriormente arricchita dalla Sustainability Experience delSailing Cup (16-18 settembre, golfo di Napoli). Ilaffronterà il tema dell’Sostenibile in ambito manageriale e istituzionale da diverse angolature: dall’organizzativa in ambito Hr, volta a favorire le nuove modalità di ...