Ultime Notizie – Guitart (Danone): “‘Ascolta il tuo cuore’ campagna ironica e incisiva” (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Abbiamo voluto portare all’attenzione dei cittadini un argomento serio, rendendolo però al tempo stesso semplice, chiaro e simpatico, in modo da parlare al maggior numero di persone possibile. Per farlo abbiamo contato su un brand ambassador di eccezione, Elio, che con la sua ironia e la sua personalità unica ci aiuta a rendere la campagna semplice, importante e memorabile”. Lo ha detto Jordi Guitart Clermont, direttore marketing Danone Italia e Grecia, oggi all’Università Cattolica di Milano in occasione della presentazione alla stampa della nuova grande campagna di comunicazione di Danacol di Danone, realizzata in collaborazione con la Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, intitolata ‘Ascolta il tuo cuore‘ e mirata a sensibilizzare gli italiani sulla ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Abbiamo voluto portare all’attenzione dei cittadini un argomento serio, rendendolo però al tempo stesso semplice, chiaro e simpatico, in modo da parlare al maggior numero di persone possibile. Per farlo abbiamo contato su un brand ambassador di eccezione, Elio, che con la sua ironia e la sua personalità unica ci aiuta a rendere lasemplice, importante e memorabile”. Lo ha detto JordiClermont, direttore marketingItalia e Grecia, oggi all’Università Cattolica di Milano in occasione della presentazione alla stampa della nuova grandedi comunicazione di Danacol di, realizzata in collaborazione con la Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, intitolatail tuo cuore‘ e mirata a sensibilizzare gli italiani sulla ...

