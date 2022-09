Ultime Notizie – Europei basket 2022, Francia-Italia nei quarti di finale – Diretta (Di mercoledì 14 settembre 2022) Italia e Francia in campo a Berlino per i quarti di finale degli Europei di basket 2022. Gli azzurri del ct Pozzecco, reduci dal successo contro la Serbia, cercano il pass per la semifinale. L’Italia affronta una selezione che vanta giocatori di livello Nba come Gobert (3 volte miglior difensore della lega americana) e Fournier, oltre ad un gruppo – con Huertel e Yabusele – abituato alle pressioni dell’Eurolega. Un anno fa, a Tokyo, proprio la Francia ha battuto l’Italia alle Olimpiadi chiudendo poi il torneo a cinque cerchi al secondo posto. Chi vince affronterà in semifinale la vincente tra Slovenia e Polonia. LA PARTITA – L’Italia comincia con le mani ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 14 settembre 2022)in campo a Berlino per idideglidi. Gli azzurri del ct Pozzecco, reduci dal successo contro la Serbia, cercano il pass per la semi. L’affronta una selezione che vanta giocatori di livello Nba come Gobert (3 volte miglior difensore della lega americana) e Fournier, oltre ad un gruppo – con Huertel e Yabusele – abituato alle pressioni dell’Eurolega. Un anno fa, a Tokyo, proprio laha battuto l’alle Olimpiadi chiudendo poi il torneo a cinque cerchi al secondo posto. Chi vince affronterà in semila vincente tra Slovenia e Polonia. LA PARTITA – L’comincia con le mani ...

