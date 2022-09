Ultime Notizie – Covid oggi Italia | 18 854 contagi e 69 morti | bollettino 14 settembre

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Sono 18.854 i nuovida Coronavirus in, 142022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 69. I tamponi processati, tra molecolari e antigenici, sono 171.457, che fanno rilevare un tasso di positività all’11%. Cala il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 151 in totale e 12 in meno di ieri, e i ricoveri ordinari, 3.719 in totale e 149 in meno di ieri. Dall’inizio della pandemia sono stateate dal virus Sars CoV2 22.096.450 persone mentre le vittime salgono a 176.404. Sono 21.469.146 i guariti, 21.915 nelle24 ore. Adi positivi in ...

(Adnkronos) – Sono 18.854 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 14 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministe ...