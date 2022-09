Ultime Notizie – Confindustria Nautica presenta il 62mo Salone Genova dal 22 al 27 settembre (Di mercoledì 14 settembre 2022) Conto alla rovescia per il Salone Nautico Internazionale di Genova. Si è tenuta oggi nel capoluogo ligure, presso Palazzo della Meridiana, la conferenza Stampa di presentazione della 62ª edizione dell’appuntamento, organizzato da Confindustria Nautica e dalla partecipata I Saloni nautici, in programma dal 22 al 27 settembre. Hanno portato i loro saluti il presidente di Ice Agenzia Carlo Maria Ferro, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini, il Segretario Generale della Camera di Commercio di Genova, Maurizio Caviglia, il Presidente di Porto Antico di Genova Spa Mauro Ferrando, il Sindaco di Genova Marco Bucci e il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. La prima ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 14 settembre 2022) Conto alla rovescia per ilNautico Internazionale di. Si è tenuta oggi nel capoluogo ligure, presso Palazzo della Meridiana, la conferenza Stampa dizione della 62ª edizione dell’appuntamento, organizzato dae dalla partecipata I Saloni nautici, in programma dal 22 al 27. Hanno portato i loro saluti il presidente di Ice Agenzia Carlo Maria Ferro, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini, il Segretario Generale della Camera di Commercio di, Maurizio Caviglia, il Presidente di Porto Antico diSpa Mauro Ferrando, il Sindaco diMarco Bucci e il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. La prima ...

enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - sole24ore : ?? In un’intervista a #France24, il vice primo ministro ucraino #OlgaStefanishyna ha affermato che funzionari russi… - zazoomblog : Ultime Notizie – Energia Corazza (Pe): “In discorso von der Leyen non tutte le risposte che ci aspettavamo” -… - MariaRo85819362 : RT @enpaonlus: Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichiara la gra… -