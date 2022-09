Ultime Notizie – Champions, Rangers-Napoli 0-3: azzurri volano (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – Il Napoli dopo il successo casalingo con il Liverpool concede il bis in Champions League battendo in trasferta 3-0 i Rangers di Glasgow, grazie ai gol di Politano, Raspadori e Ndombele, in un’atmosfera da brividi e con una splendida coreografia dei tifosi dei Rangers in onore della Regina Elisabetta II. La squadra di Spalletti consolida così la sua posizione in testa al gruppo A con 6 punti davanti a Liverpool e Ajax a 3 e Rangers a 0. LA PARTITA – Per la sfida Spalletti conferma la difesa e il centrocampo titolare, mentre davanti, assenti Osimhen e Lozano, giocano Simeone e Politano. Ben cinque cambi per Giovanni van Bronckhorst rispetto alla sconfitta di Amsterdam con i Rangers che ritrovano McGregor tra i pali e che sarà protagonista della sfida nonostante la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – Ildopo il successo casalingo con il Liverpool concede il bis inLeague battendo in trasferta 3-0 idi Glasgow, grazie ai gol di Politano, Raspadori e Ndombele, in un’atmosfera da brividi e con una splendida coreografia dei tifosi deiin onore della Regina Elisabetta II. La squadra di Spalletti consolida così la sua posizione in testa al gruppo A con 6 punti davanti a Liverpool e Ajax a 3 ea 0. LA PARTITA – Per la sfida Spalletti conferma la difesa e il centrocampo titolare, mentre davanti, assenti Osimhen e Lozano, giocano Simeone e Politano. Ben cinque cambi per Giovanni van Bronckhorst rispetto alla sconfitta di Amsterdam con iche ritrovano McGregor tra i pali e che sarà protagonista della sfida nonostante la ...

enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - sole24ore : ?? In un’intervista a #France24, il vice primo ministro ucraino #OlgaStefanishyna ha affermato che funzionari russi… - Straccia2 : RT @mariellaM5S: @1971Mtgz @mariolavia Invece da ultime notizie pare ci siano sospetti su Lega FI e FDI... - stea206 : RT @junews24com: Julio Cesar senza mezzi termini: «La Juve non ha un'idea di gioco!» - -