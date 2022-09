Ultime Notizie – Bracco, Spada (Assolombarda): ’95 anni successi, messaggio positivo per imprenditori’ (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Festeggiare 95 anni con un archivio storico e soprattutto riammodernando la sede storica di via Folli”, nel quartiere milanese di Lambrate, è “il modo migliore per celebrare 95 anni di successi”. Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, a margine della presentazione delle iniziative del Gruppo Bracco per festeggiare i 95 anni dalla fondazione. Per Spada si tratta di un messaggio di speranza per il tessuto imprenditoriale italiano, dopo due anni di pandemia e oggi alle prese con le difficoltà del caro energia: “Indubbiamente il gruppo Bracco è sempre stato un esempio -afferma Spada- quindi è un messaggio positivo che diamo, oltre ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Festeggiare 95con un archivio storico e soprattutto riammodernando la sede storica di via Folli”, nel quartiere milanese di Lambrate, è “il modo migliore per celebrare 95di”. Lo ha detto il presidente di, Alessandro, a margine della presentazione delle iniziative del Gruppoper festeggiare i 95dalla fondazione. Persi tratta di undi speranza per il tessuto imprenditoriale italiano, dopo duedi pandemia e oggi alle prese con le difficoltà del caro energia: “Indubbiamente il gruppoè sempre stato un esempio -afferma- quindi è unche diamo, oltre ...

enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - sole24ore : ?? In un’intervista a #France24, il vice primo ministro ucraino #OlgaStefanishyna ha affermato che funzionari russi… - ilFattoMolfetta : “I MIGLIORI ANNI”, IN SCENA ALLA CAFFETTERIA HOPE DI MOLFETTA L’EVENTO BENEFICO DEDICATO AI BAMBINI - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: Cessione @acmilan, #BlueSkye rinuncia al ricorso e paga pure le spese - #ACMilan #Milan #SempreMilan -