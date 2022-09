Ucraina | Zaporizhzhia | ' La missione dell' Aiea non ha portato ai risultati sperati'

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Secondo Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale, lache gli ispettorihanno condotto all'impianto nucleare diper ...

... la missione che gli ispettori dell'Aiea hanno condotto all'impianto nucleare diper verificare la sicurezza della centrale posta nel sud dell'e finita al centro dei ......condizionate alla fornitura di armamenti pesanti che sono stati rapidamente mandati in. Da ... Secondo varie fonti, il prossimo obiettivo ucraino potrebbe riguardare la regione di, ...Kiev: “Nulla è cambiato a Zaporizhzhia con missione Aiea” Secondo il Governo ucraino dopo la missione dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica nella centrale nucleare di Zaporizhzhia nulla ...Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale ucraina: "La situazione potrebbe migliorare solo se i terroristi prendessero le loro armi, i loro esplosivi e si ritira ...