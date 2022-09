Ucraina: polizia Kiev, 'campi di tortura a Balaklia' (Di mercoledì 14 settembre 2022) Kiev, 14 set. (Adnkronos/Europa Press/Dpa) - La polizia nazionale Ucraina nella regione di Kharkiv ha denunciato la scoperta di 'campi di tortura' a Balaklia, dopo la liberazione della città con l'offensiva delle forze di Kiev nell'est del paese. Sergei Bolvinov, capo del Dipartimento di inchiesta della polizia nazionale Ucraina a Kharkiv, ha parlato di prove dell'utilizzo da parte dell'esercito russo dei sotterranei di alcuni edifici come prigione e come luogo di tortura. "Durante l'occupazione, i russi tenevano sempre prigioniere almeno 40 persone. Cercavano per il tramite di collaboratori locali coloro che prestavano servizio o avevano parenti nei servizi segreti ucraini", ha spiegato Bolvinov. Inoltre, secondo il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022), 14 set. (Adnkronos/Europa Press/Dpa) - Lanazionalenella regione di Kharkiv ha denunciato la scoperta di 'di' a, dopo la liberazione della città con l'offensiva delle forze dinell'est del paese. Sergei Bolvinov, capo del Dipartimento di inchiesta dellanazionalea Kharkiv, ha parlato di prove dell'utilizzo da parte dell'esercito russo dei sotterranei di alcuni edifici come prigione e come luogo di. "Durante l'occupazione, i russi tenevano sempre prigioniere almeno 40 persone. Cercavano per il tramite di collaboratori locali coloro che prestavano servizio o avevano parenti nei servizi segreti ucraini", ha spiegato Bolvinov. Inoltre, secondo il ...

motoman95515671 : GERMANIA - Centinaia di cittadini tedeschi sono scesi in strada per protestare contro la fornitura di armi all'Ucra… - Kety78772478 : @dipego @Antonio12350448 Dario, non le ho dato del fascista, tuttavia è dal 2014 che si nega la presenza dei nazist… - PappaletteraF : RT @ultimenotizie: Circa 70mila persone (dati della polizia) hanno chiesto a #Praga le dimissioni del governo conservatore ceco, accusandol… - EmmaKump : @rolfetta @dacicus22 A quanto ho capito è un mercenario, come mercenari erano i polacchi che combattevano a fianco… - PiazzaAngelo1 : RT @Fernando_Boccia: Guardate tutti sto CRIMINALE assassino! Se viene in ITALIA segnalatelo subito alla Polizia perchè in Ucraina anche se… -