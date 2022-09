Ucraina: Kiev, ora tentativo estendere controffensiva nel Donbass (Di mercoledì 14 settembre 2022) Kiev, 14 set. (Adnkronos) - Funzionari ucraini affermano che l'esercito di Kiev sta cercando di avanzare nella regione del Donbass, dopo aver ottenuto una serie di risultati positivi nella recente controffensiva nel nordest del Paese, dove nei giorni scorsi ha potuto riconquistare porzioni di territorio occupato, costringendo le truppe russe a ritirarsi. Il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che le forze ucraine stanno rafforzando la loro presa su 8.000 kmq di territorio riconquistato nella regione di Kharkiv. La Russia controlla ancora circa un quinto del territorio ucraino, ma combattimenti sono in corso al confine con le città del Donbass, come ha dichiarato ai media statali russi Andrey Marochko, comandante militare dell'autodichiarata Repubblica popolare di Luhansk, una delle due province ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022), 14 set. (Adnkronos) - Funzionari ucraini affermano che l'esercito dista cercando di avanzare nella regione del, dopo aver ottenuto una serie di risultati positivi nella recentenel nordest del Paese, dove nei giorni scorsi ha potuto riconquistare porzioni di territorio occupato, costringendo le truppe russe a ritirarsi. Il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che le forze ucraine stanno rafforzando la loro presa su 8.000 kmq di territorio riconquistato nella regione di Kharkiv. La Russia controlla ancora circa un quinto del territorio ucraino, ma combattimenti sono in corso al confine con le città del, come ha dichiarato ai media statali russi Andrey Marochko, comandante militare dell'autodichiarata Repubblica popolare di Luhansk, una delle due province ...

