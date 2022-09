Ucraina, Kiev: “Campi di tortura a Balaklia” (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – La polizia nazionale Ucraina nella regione di Kharkiv ha denunciato la scoperta di ‘Campi di tortura’ a Balaklia, dopo la liberazione della città con l’offensiva delle forze di Kiev nell’est del paese. Sergei Bolvinov, capo del Dipartimento di inchiesta della polizia nazionale Ucraina a Kharkiv, ha parlato di prove dell’utilizzo da parte dell’esercito russo dei sotterranei di alcuni edifici come prigione e come luogo di tortura. “Durante l’occupazione, i russi tenevano sempre prigioniere almeno 40 persone. Cercavano per il tramite di collaboratori locali coloro che prestavano servizio o avevano parenti nei servizi segreti ucraini”, ha spiegato Bolvinov. Inoltre, secondo il capo del dipartimento investigativo della polizia Ucraina a ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – La polizia nazionalenella regione di Kharkiv ha denunciato la scoperta di ‘di’ a, dopo la liberazione della città con l’offensiva delle forze dinell’est del paese. Sergei Bolvinov, capo del Dipartimento di inchiesta della polizia nazionalea Kharkiv, ha parlato di prove dell’utilizzo da parte dell’esercito russo dei sotterranei di alcuni edifici come prigione e come luogo di. “Durante l’occupazione, i russi tenevano sempre prigioniere almeno 40 persone. Cercavano per il tramite di collaboratori locali coloro che prestavano servizio o avevano parenti nei servizi segreti ucraini”, ha spiegato Bolvinov. Inoltre, secondo il capo del dipartimento investigativo della poliziaa ...

