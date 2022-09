Uccide il figlio di 3 anni dopo una manovra | la disperazione del padre | “Non me ne sono accorto”

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Tragedia in famiglia. Papà di 32investe per errore il piccolodi appena 3. Il piccolo di casa stava giocando con la sua bicicletta in cortile quando sarebbe stato travolto dal mezzo guidato dal papà. Il dramma è avvenuto sotto gli occhi dei fratellini. Ianto Jenkins muore a 3. La drammatica vicenda è avvenuta nei dintorni di Efailwen, nella regione gallese del Carmarthenshire (Uk). Papà Guto, 32, si trovava alla guida di un Volkswagen Amarok 4 X 4 color argento, dotato di rimorchio di due metri e mezzo. Drammaticamente, durante una, non ha fatto caso che ildi 3stava giocando proprio lì vicino. Ianto Jenkins muore a 3. Arlo il ...

Investe per errore il figlio e lo uccide. Il piccolo Ianto Jenkins, tre anni, sta giocando con la sua bicicletta nel cortile della fattoria di famiglia, situata nei dintorni di Efailwen, nella regione gallese del ...