Trenta ore di coda e 16 chilometri per l’ultimo viaggio della regina. Il feretro viene trasportato da Buckingham Palace alla camera ardente a Westminster (Di mercoledì 14 settembre 2022) L'aeroporto londinese di Heathrow ha deciso di sospendere alcuni dei voli previsti fra le 13.50 e le 15.40. La salma di Elisabetta II sarà esposta fino a lunedì, giorno del funerale di Stato Leggi su lastampa (Di mercoledì 14 settembre 2022) L'aeroporto londinese di Heathrow ha deciso di sospendere alcuni dei voli previsti fra le 13.50 e le 15.40. La salma di Elisabetta II sarà esposta fino a lunedì, giorno del funerale di Stato

KilljoyGP : Thanaton: trenta ore per la morta #ReginaElisabetta - Rob_accia : 'Trenta ore in fila per dare l'addio alla regina. Code di 8 chilometri.' e quelli che se fanno na nottata a aspetta… - RossanaGiannan2 : RT @LaStampa: Trenta ore di coda e 16 chilometri per la regina. Il feretro viene trasportato da Buckingham Palace alla camera ardente a Wes… - discoradioIT : Trenta ore di fila e 16 chilometri di coda: #Londra saluta #ElisabettaIl - Dedicato a #TheQueen anche il nostro lib… - LaStampa : Trenta ore di coda e 16 chilometri per la regina. Il feretro viene trasportato da Buckingham Palace alla camera ard… -